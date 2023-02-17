З нагоди 131 річниці з дня народження Патріарха Йосифа Сліпого у Тернополі вшанували пам’ять та поклали квіти до його монумента, що знаходиться біля Архикатедрального Собору.

На урочистості зібралися представники влади та громадськості. Священники відправили молебень.

«Настанови Патріарха залишаються актуальними і досі. Особливо вони важливі у скрутні часи, бо змушують працювати попри зневіру, яку часто сіє ворог. Адже Патріарх Йосиф говорив: «Вчіться на світлих сторінках української історії і працюйте над собою так, щоб Ви здобули те, за що ваші батьки змагались, терпіли і вмирали». Сьогодні дуже цінні його настанови. А загалом важливість особистості Йосифа Сліпого переоцінити важко. Патріарх Йосиф був провісником відродження української незалежності та державності у часи, коли інші про це говорили з сумнівом», – каже тернополянин Іван Казмірчук.

Додамо, Архієпископ Йосиф Сліпий народився 17 лютого 1892 року у с. Заздрість, що на Теребовлянщині. Він був єпископом Української греко-католицької церкви, а з 23 грудня 1963 року став Верховним Архієпископом Львівським — предстоятелем Української греко-католицької церкви. Помер 7 вересня 1984 року у Римі.