Найвищу нагороду на честь Патріарха Йосифа Сліпого «Великого бажайте» встановили у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ. У кінці березня її отримають перші п’ять лауреатів. Вручатиме її архиєпископ і митрополит Василій Семенюк.

Нагородження відбудеться під час урочистої академії «Патріарх Йосиф: той, хто продовжує надихати» 31 березня. Пройде захід у Тернопільському обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Урочисту академію планували провести 11 березня та через хворобу митрополита Василія її скасували.

– У минулому 2022 році ми відзначали ювілейну дату, 130-ту річницю з дня народження нашого земляка Патріарха Йосифа Сліпого, – розповів отець Олег Харишин, прес-секретар Тернопільсько-Зборівської архиєпархїі УГКЦ. – Його духовний внесок має велику цінність не лише для спільноти УГКЦ, а й для всього українського народу та, без сумніву, впливає на відновлення української незалежної держави в цілому. Настанови Патріарха Йосифа не втратили своєї актуальності і сьогодні. Тому ми відчуваємо пряму відповідальність за популяризацію його творчої спадщини серед українців. І для завершення ювілейного року, присвяченого Патріарху Йосифу Сліпому, організовуємо урочисту академію.

Початок святкового дійства в драмтеатрі 31 березня об 11.00.