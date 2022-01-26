З нагоди Дня Соборності України у Тернополі відбулася визначна подія.

Найвищі відзнаки Української Повстанської Армії — Хрести бойової заслуги за мужність і звитягу в боротьбі та Хрести заслуги за особистий внесок у розбудову українського визвольного руху урочисто вручили 12-ти родинам Лицарів ОУН та УПА.

– Іван Цвігун, Петро Баканчук, Іван Гуменюк, Михайло Шевчук, Йосиф Поздик, Іванна Баб’як, Яків Бачинський, Михайло Кріль, Михайло Пасічник, Дмитро Ракуш, Дмитро Снігур, Михайло Чорпіта — Люди, чиї імена навіки закарбовані в історії національно-визвольної боротьби українського народу! Від себе особисто та від всього депутатського корпусу Тернопільської обласної ради висловив найщиріші слова вдячності та поваги всім нащадкам наших мужніх Лицарів! Дякуємо нашим Героям за Незалежну Україну! – наголосив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.