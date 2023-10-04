Три аварії трапилося 3 жовтня на дорогах Тернополя та області. Не обійшлося без травмованих.

У приймальне відділення екстреної медичної допомоги Чорткова після дорожньо-транспортної пригоди привезли жінку 1978 року народження. Про потерпілу медики повідомили на лінію “102”.

У ході перевірки з’ясувалося, що чортківчанку близько 7:40 збив водій автомобіля “Volkswagen Sharan”. На момент аварії жінка знаходилася на узбіччі проїжджої частини дороги. Кермувальник попередньо тверезий. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ.

З переломом стопи та іншими тілесними ушкодженнями потрапив до лікарні й 15-річний хлопчик. Дитину на нерегульованому пішохідному переході у Тернополі на вулиці Л. Українки збив водій автомобіля “КІА К5”. Триває слідство.

До реанімаційного відділення бригада швидкої доправила і жителя міста Харків. 32-річний чоловік, керуючи мотоциклом «Yamaha MT 07», не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.