«Олімпійський день» – спортивне свято під такою назвою організували у Тернополі. На набережній ставу облаштували спортивні локації, на яких проводили різні фізичні активності.

Спортивне свято розпочалося із передачі олімпійського вогню. Долучилися до дійства олімпійські чемпіони з різних видів спорту.

«Ми відзначаємо Олімпійський день щороку. Цього року долучилося дуже багато дітей, це неймовірно тішить, оскільки такі дійства надихають і організаторів, і учасників. Ми облаштували 15 спортивних локацій для різних видів спорту. Діти могли не лише подивитися, а й спробувати себе. Діяли локації зі стрітболу, майстер-класи з різних видів спорту, турніри з веслування, фехтування, водна і танцювальна локації», – розповідає директорка Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення Вікторія Безгубенко-Гнатишин.

Протягом Олімпійського дня також діяли змагання для дітей різних вікових категорій. Учасникам і переможцям вручали медалі та подарунки.