Неперервну цілодобову молитву за українських воїнів оголосили у Тернополі, – повідомив синкел Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ, отець Віталій Козак. За його словами, започаткували молитву через прохання українських захисників і їхніх родин.

Молитва за українське військо розпочинається з 7.00 у храмі, а завершується наступного ранку вдома. Ідею підтримали усі тернопільські парафії УГКЦ, – розповів о. Віталій Козак.

«У парафіях молитви проводитимуться згідно із встановленим розпорядком, який буде анонсуватися. У день молитви парафіяни цього храму, по можливості, повинні дотримуватися строгого посту. Всі бажаючі можуть долучатися до цієї молитви, відвідавши храм у якому проводиться молитва, графік храмів буде розміщено на дошці оголошень храму. Молитовну ініціативу парафія приймає о 7.00 поточного дня і наступного дня о цій же годині передає наступній парафії».

За словами священників, усі християни Тернопільщини можуть прийти до храму, який прийняв молитовну ініціативу, і долучитися через участь у відправах. Також молитву транслюватимуть онлайн.