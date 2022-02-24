Транспортне сполучення в межах області працює, у Тернополі відновили рух громадського транспорту, область готується приймати людей зі Сходу, поліція працює у посиленому режимі.

Про це повідомили керівники області та головний поліцейський під час брифінгу 24 лютого об 11.00.

Володимир Труш: «В області не проходить жодних бойових дій. У зв’язку з цим ми вирішили відновити транспортне сполучення в межах області, а також не відміняти сирену «Повітряна небезпека», оскільки ми не знаємо як будуть розвиватися події. Зберігайте спокій, без зайвої потреби не виходьте на вулицю зі зброєю. Бажаючі використати свою зброю чи допомогти органам Нацполіції чи Тероборони контактуйте з ними. Об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі. Всі органи місцевого самоврядування, виконавчої влади працюють у звичному штатному режимі.»

Сергій Надал: «У Тернополі всі комунальні служби працюють у злагодженому режимі. Ми змушені були припинити роботу громадського транспорту у зв’язку з сиреною «Повітряна атака». Оскільки зараз небезпеки немає, ми відновлюємо роботу громадського транспорту, але у випадку інформації про можливу небезпеку ми змушені будемо знову зупиняти роботу громадського транспорту. Прохання без потреби не відлучатися з дому. Зараз ми додатково закуповуємо медикаменти, дизпаливо, бензин, тому, можливо, деякі заправки припинять роботу, оскільки їхнє паливо буде необхідне, щоб забезпечити обороноздатність міста і області.».

Михайло Головко: «Всі органи влади працюють в посиленому режимі. Доручив комунальним закладам, управлінням працювати в посиленому режимі, це стосується і медичних закладів. Дав завдання найти місця для поселення українців зі Сходу. Наша область відкрита, готова допомогти. Всі санаторії, які є власністю облради, інші заклади, гуртожитки в закладах освіти підготувати для того, щоб можна було поселити тих, хто приїде.».

Олександр Богомол: «Поліція працює в посиленому режимі, наряди на блок-постах, наряди піші, наряди автомобільні, їх багато, всі поліцейські залучені для забезпечення порядку на території області. У нас немає інформації про те, що є загроза повітряного удару або дії диверсійних груп, однак такі випадки можуть бути тому всі слухаємо сирену, поліцейських. Є багато звернень громадян, які хочуть боронити край. Вони можуть звертатися у Тероборону або територіальні підрозділи поліції. Ми будемо залучати їх до роботи на блок-постах і в патрулях. Нами взято під особливу охорону всі інфраструктурні об’єкти, працює ситуаційний центр, лінія 102. Було декілька повідомлень про невідомі предмети, можливо вибухові, вони не підтвердилися. Але звертайте на це увагу».