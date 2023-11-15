У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку фотографій дерев’яної скульптури заслуженого майстра народної творчості України Івана Мердака. В експозиції представлені світлини видатного митця за роботою, а також зображення його творів.

Серед відвідувачів виставки – скульптор Іван Кушнір. Чоловік розповідає, що давно захоплюється творчістю Івана Мердака.

«Його роботи унікальні. Більшість із них відтворюють народні лемківські традиції. Його твори відомі по всьому світу, вони експонувалися на багатьох виставках в Україні та за кордоном: у Сполучених Штатах, Австралії, Канаді».

Довідково

Іван Мердак – скульптор, лауреат багатьох престижних нагород, член Національної спілки художників України, заслужений майстер народної творчості України. Він народився 26 листопада 1933 року у селі Райське, нині це територія Польщі. У 1946 році разом з сім’єю виселений до села Королівка Борщівського району Тернопільської області. Митець працював у техніці тонованого гіпсу, а з 1972 року займався різьбою по дереву і коренепластикою.