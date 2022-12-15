Нескорені – це вільні, сміливі та сильні українські захисники, рятувальники, лікарі, волонтери, котрі кожного дня захищають незалежність України.

Основна ідея фотовиставки – продовжувати підтримувати увагу суспільства до війни і голосно говорити про наслідки військових дій через документальну фотографію задля рефлексії та переосмислення.

У рамках відкриття фотовиставки, 11 грудня відбулась творча зустріч з фотографами Костянтином і Владою Ліберовими, де автори поділились досвідом зйомок фотографії воєнного часу:

«Наша глобальна мета – щоб про війну в Україні ніхто не забув. Так, можливо, у нас немає таких ексклюзивів, як у великих інформаційних агенцій, натомість у нашій роботі багато щирості. Головне, чого ми досягли на сьогодні – це довіра з боку військовиків. Хлопці вже не бояться нас пускати туди, де перебувають, і показувати свій побут. Вони знають, що ця інформація залишиться конфіденційною, а світлини стануть частиною їхніх сімейних архівів, а не надбанням громадськості.

Наше єдине прохання – говоріть про війну, не забувайте про військових та людей, які постраждали. А ми щасливі, адже разом і продовжуємо займатися улюбленою справою, хоч і в новому ключі».

Автори фотографій Костянтин і Влада Ліберови – українські фотографи, що з початком війни документують воєнні злочини, та діляться з нами фотографіями з епіцентру війни у реальному часі. Їхні фотографії неодноразово публікуються у соціальних мережах та друкованих виданнях в українських та міжнародних ЗМІ.

До основної експозиції фотовиставки створена мультимедійна частина, куди увійшли більше 700 фотографій за напрямками:

● ЗСУ на війні;

● Рятувальники ДСНС, лікарі та волонтери;

● Зруйнована інфраструктура;

● Екологічна та енергетична криза;

● Евакуація;

● Звільненні українські міста й села.

Географія фоторобіт представлених на фотовиставці: Ірпінь, Буча, Київ, Вінниця, Одеса, Миколаїв, Чернігів, Чугуїв, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Запоріжжя, Харків, Бахмут, Соледар, Херсон та ін.

«Ми хочемо підтримувати український інформаційний і культурний простір, під час війни, та створювати для людей надихаючі події, адже всім нам (іноді) потрібен генератор. Фотовиставка покликана привертати увагу до проблем війни, через документальну фотографію і давати поштовх до катарсису й рефлексій. А творча зустріч з авторами фотографій Костянтином і Владою вийшла дуже щирою та цінною. Вони зараз ризикуючи своїм життям фіксують моменти, які увійдуть до новітньої історії України, а жива зустріч дозволяє нам послухати їхні унікальні історії та подякувати їм за сміливість продовжувати фотоекспедицію в умовах війни. Тому, запрошуємо на фотовиставку в Тернополі. Підтримуймо один одного та наближаємо перемогу разом» – коментують куратори та співорганізатори фотовиставки Анатолій та Оксана Осадчі.

Виставка фоторобіт триватиме впродовж грудня у Центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес у Тернополі, відвідати можуть всі охочі. Адреса: м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 2-м (зупинка «Академіка Сахарова»), бізнес-центр «К15», 2 поверх.