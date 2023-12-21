Меморіальну виставку «Дмитро Стецько. Поза часом» відкрили у Тернопільському обласному художньому музеї. Присвячена вона 80-річчю від дня народження одного із найяскравіших представників історичного живопису в Україні.

– 8 листопада 2023 року минуло 80 років від дня народження Дмитра Стецька – видатного мистця, про якого ми сьогодні згадуємо із гордістю та світлим сумом, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – Сумно, що Дмитро Стецько сьогодні не з нами, сумно, що його земний шлях завершився передчасно у різдвяне надвечір’я 2017 року, коли у власній майстерні він працював над картиною, яка стала для нього останньою. Подружжя Стецьків – Дмитра і Віри – були свого роду візитівкою мистецького Тернополя і сьогодні ми горді з того, що у нашому місті жив і творив визначний український митець, яскравий представник історичного живопису, чия творчість глибоко пронизана національною ідеєю. У доробку художника – сотні живописних станкових і монументальних творів, десятки скульптур, пам’ятників, меморіальних таблиць. Дмитро Стецько був учасником багатьох обласних і всеукраїнських виставок, автором персональних виставок в Україні і за кордоном, зокрема в Канаді, Польщі. Його твори прикрашають колекції музеїв і галерей по всьому світу.

Ольга Ваврик також розповіла, що виставка сформована із 35 різнопланових живописних полотен і 3 скульптурних композицій. В експозиції представлені портрети матері, кілька портретів дружини Віри, яка постає в різних образах, також автопортрет, датований 1973 роком. Є філософські роздуми митця на теми буття: «Дорога довша як життя», «Чумацький шлях», історичні сюжети «Похорон скіфа», «Василько – князь Теребовельський», датовані 1990-ми роками, біблійні мотиви і роздуми на тему високої духовності «Ангел – весляр», «Зняття з Хреста», над якими Дмитро Стецько працював у 2000 роках.

– Експозиція побудована так, що твори ретроспективно розкривають нам особистість Дмитра Стецька, творчість якого залишається поза часом, долаючи хронологічні межі, і залишається актуальною сьогодні, коли Україна вкотре бореться за свою Незалежність, за право мати свою історію, мову, культуру, – додає Ольга Ваврик.

Під час відкриття виставки присутніх також ознайомили із великим ілюстрованим альбомом – каталогом «Дмитро Стецько. Віра». У ньому є посвята «Світлій пам’яті дружини Віри». Каталог вийшов з друку у 2017 році, на жаль, подружжя не побачило його, хоча планували і мріяли його видати. Це видання містить понад 250 ілюстрацій – фотографій творів, біографічні дані і бібліографію, яка налічує сотні публікацій про художника. На виставці був присутній і автор вступної статті до каталогу «Собор серця Дмитра Стецька» Роман Яців, кандидат мистецтвознавства, проректор з наукової роботи Львівської національної академії мистецтв, заслужений працівник культури України.

– Це особливий момент в історії музею, – відзначив Григорій Шергей, директор ТОХМ. – Ми маємо честь представити неперевершену творчість Дмитра Стецька – одного із найяскравіших майстрів українського мистецтва, який залишив надзвичайно цінний спадок. Його роботи – не лише творчість, але й погляд на світ, який перетинає хронологічні рамки.

Меморіальна виставка, присвячена Дмитру Стецьку діятиме у художньому музеї до першого лютого 2024 року.

Фото Наталії Огінської, Михайла Урбанського