У Тернополі відбувся чемпіонат з футзалу пам’яті полковника СБУ Руслана Муляра. ФОТО

25/02/2019 Розмір тексту:

У Тернополі відбувся турнір з футзалу пам’яті співробітника СБ України полковника Руслана Муляра, який загинув 26 травня 2018 року на Луганщині під час виконання службового обов’язку.

У змаганнях взяли участь десять місцевих команд. Спортсмени представляли збірні регіонального управління Служби безпеки, обласні команди Прокуратури, Нацгвардії, Державної фіскальної служби, ГУ Нацполіції та патрульних, Державної служби з надзвичайних ситуацій, 44 артбригади ЗСУ, ФК «Агропродсервіс-ветеран» та Тернопільської ЗОШ № 20 імені Руслана Муляра.

Учасники змагань вшанували пам’ять полковника Муляра, який протягом усього життя захоплювався цим видом спорту, був незмінним голкіпером збірної Тернопільського Управління СБ України.

За результатами змагань першість виборола команда ФК «Агропродсервіс-ветеран», другими стали гравці патрульної поліції, «бронза» змагань дісталася регіональному управлінню Служби безпеки.

Після завершення турніру начальник УСБУ в Тернопільській області Віталій Найда подякував учасникам та організаторам спортивного заходу. «Служба безпеки уже шостий рік поспіль протистоїть збройній агресії Росії. На жаль, ця боротьба не минає без болісних втрат. У травні минулого року Тернопільщину сколихнула сумна звістка: за мир, свободу і незалежність України віддав життя ще один її син, наш побратим Руслан Муляр. Це найбільша жертва і найвища ціна, яку спроможна заплатити людина, боронячи рідну землю. Пам’ять про нього завжди житиме у наших серцях та справах» – наголосив В. Найда.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області