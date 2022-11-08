Жителів та гостей Тернополя запрошують взяти участь у забігу з домашніми улюбленцями «ВусоЛапоХвіст».
12 листопада у Тернополі відбудеться забіг із домашніми улюбленцями «ВусоЛапоХвіст». Загальний старт та фініш учасників – у парку Сопільче. Початок о 10:00 год.
Мета спортивного заходу – мотивація жителів та гостей нашого міста до фізичної активності, популяризація легкої атлетики й заохочення до систематичних тренувань разом з домашніми улюбленцями.
У програмі спортивного заходу:
реєстрація учасників;
забіг із домашніми улюбленцями;
майстер-класи з грумінгу та дресирування тварин;
фотозона.
Для участі у забігу з домашніми улюбленцями потрібно попередньо зареєструватись за посиланням.
Обов’язкова умова – наявність у собак намордника та повідка, у котів та інших домашніх тварин – переноски і повідка.
Організатори заходу: Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення та управління розвитку спорту та фізичної культури міської ради.