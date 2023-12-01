Напередодні пам’ятних подій революції гідності у Тернополі покажуть фільм, про боротьбу за Україну на основі історії загиблого аеророзвідка Фелікса Куртаніча.

Фільм вийшов з 30-го листопада у відкритий прокат. В Тернополі відбудеться спеціальний

показ. Вхід – донат. Кошти від перегляду передають на підтримку аеророзвідки

батальйону Кульчицький.

Кінострічка реалізована за добровільні донати звичайних людей, імена яких внесені в

титри.

Подія: 2.12.11 фільм “Фелікс”

Де: Креативний кластер Na пошті, вул. Коперника, 4

Коли: 15:00.

Фелікс Куртаніч – збірний образ усіх, хто загинув за Україну, хто так чесно й сміливо

казав «хто, якщо не я?». Його побратими у фільмі – символ усіх, хто продовжує боротись

тут і зараз і буде це робити до останнього! Його батьки – символ сили й мудрості, як

пережити втрату і прийняти вибір сина. Його професія – символ вільного польоту,

бачити те, що інші не можуть, це він вмів найкраще і з великою любов’ю.

Кошти від прокату будуть передані на підтримку аеророзвідки батальйону Кульчицький.

Організатори планують закупити два Mini Shark для ефективнішої роботи підрозділу.

https://sharks.lgvfund.com/.

Картка монобанку: https://send.monobank.ua/jar/6SvFqjpv4X.

Сторінка продакшену та продюсера: https://www.instagram.com/ivanna_slob/

https://www.instagram.com/felix.production_/