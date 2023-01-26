Круглий стіл, присвячений постаті Патріарха Йосифа Сліпого відбудеться у Тернополі 27 січня. У ньому візьмуть участь провідні науковці нашого краю.

Зустріч організовують з нагоди вшанування 60-ої річниці з дня звільнення Патріарха Йосифа з ув’язнення в радянські часи.

– 2022 рік на Тернопільщині був проголошений роком Патріарха Йосифа Сліпого, – розповіли у Тернопільсько-Зборівській Архиєпархії УГКЦ. – На жаль, війна, що вибухнула у минулому році, внесла свої корективи у заходи щодо вшанування пам’яті Патріарха. Та, незважаючи на події, нам все-таки вдалося провести ряд успішних зустрічей. Зі зворушенням ми спостерігали за сотнями людей, які відгукувалися на свідоцтво Патріарха: його постать об’єднувала та надихала їх. Несподівано для організаторів особистість Патріарха Йосифа стала особливо цінною у світлі випробувань війни, які випали на долю українського народу в ХХІ столітті. Тому для завершення ювілейного року, присвяченого Патріарху Йосифу, та обговорення перспектив популяризації його спадщини на 2023 рік з ініціативи Курії Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ запланували проведення круглого столу.

Захід розпочнеться 27 січня об 11.00 у приміщенні Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Форма дискусії – вільна. Для висвітлення та обговрення науковцям запропонували тези, які стосуються цікавих аспектів діяльності Патріарха: «Великий син Тернопілля»; «Спадкоємець і охоронець спадщини митрополита Андрея Шептицького»; «Незламний пастир»; «Патріарх Йосиф – взірець нонконформізму»; «Свідоцтво ісповідника Патріарха Йосифа Сліпого»; «Апологет переслідуваної Церкви»; «Патріарх Йосиф та Другий Ватиканський собор»; «Внесок патріарха Йосифа у консолідацію української діаспори»; «Патріархат – відважний крок Патріарха в напрямку ствердження української ідентичності»; «Розбудова структури УГКЦ в еміграції»; «Патріарх Йосиф як пророк воскресіння української держави»; «Внесок Патріарха у кристалізацію національної ідеї»; «Заповіт Патріарха Йосифа»; «Значення спадщини Патріар.ха для українців в час воєнного лихоліття»; «Патріарх Йосиф – духовний лідер української державності».