Конкурс з визначення суб’єктів господарювання – операторів паркування транспортних засобів оголосили у Тернопільській міській раді. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 22 травня.

Оператори паркування транспортних засобів в місті Тернополі визначаються для 12 платних майданчиків: на вулиці Торговиця (попередня назва вул. Живова); майдані Волі; вулиця Замкова (біля пологового будинку); вулиця Патріарха Мстислава; площа Героїв Євромайдану; вулиці Дружби – Івана Мазепи (попередня назва вул. Мазепи); вулиця Андрея Шептицького (попередня назва вул. Митрополита Шептицького); вулиця Оболоня; вулиця Миколая Коперника (попередня назва вул. Коперника); вулиця В’ячеслава Чорновола (попередня назва вул. Чорновола); бульвар Тараса Шевченка (біля драмтеатру); бульвар Тараса Шевченка (навпроти Українського дому «Перемога»).

Конкурс триватиме до 1 липня цього року. Документи необхідно подати в управління транспортних мереж та зв’язку до 9-ої години ранку 21 червня 2024 року. Додаткову інформацію про об’єкти конкурсу можна отримати в управлінні транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради за адресою: м. Тернопіль, вул. Коперника, 1, 4-й поверх, тел. 52 – 15 – 14. Засідання конкурсного комітету та проведення конкурсу відбудеться 24 червня 2024 року об 11:00 в залі засідань Тернопільської міської ради.

Нагадаємо, що нових операторів паркування у міськраді визначили у січні цього року. Тоді переможцями конкурсу стали двоє підприємців. А на початку цього місяця виконком затвердив нові тарифи на обслуговування платних стоянок для транспорту в місті. Під час засідання виконкому начальник управління транспортних мереж та зв’язку Олег Вітрук зазначив, що конкурс проводять для належної організації паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та враховуючи припинення діяльності нинішніх операторів паркування.

Фото автора