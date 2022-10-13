У Тернополі в укритті під час повітряної тривоги співали Марш українських націоналістів. ВІДЕО

У мережі завірусилося відео, яке, за показами очевидців, зняли в Тернополі під час повітряної тривоги.

На кадрах видно, що в укритті цивільного захисту тернополяни зберігали спокій і співали Марш українських націоналістів, затверджений керівним органом ОУН, як гімн організації.

Виконання звучало доволі мелодійно, тому можна припустити, що в приміщенні від російської ракетної атаки переховувалися талановиті виконавці, пише Оглядач.

У підземному укритті, де стіни розмальовані квітами, а посеред коридорів стоять лавки, чути слова: “Плекав нас біль по втраті України. Кормив нас гнів і злість на ворогів”.

Також на кадрах видно, що одна з тернополян стоїть перед українками та диригує. Ймовірно, в укриття спустився цілий ансамбль.

Нагадаємо, сьогодні над Тернопільщиною зафіксували проліт ракет. Очільник ОДА Володимир Труш повідомив, що спрацювали сили протиповітряної оборони.