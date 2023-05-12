Щороку вихованці мистецьких шкіл області показують свої вміння та навички, які освоїли впродовж навчального року на обласній виставці конкурсі «творчість юних». У 2023-му, як і минулого року, захід відбувається в онлайн-форматі.

Свої роботи для конкурсу надали учні з 19 мистецьких шкіл області: художніх – Бережанської, Заліщицької, Підволочиської, Бучацької імені Омеляна Ментуса, Тернопільської імені Михайла Бойчука, художньої школи народних ремесел Підгаєцької міської ради; мистецьких – Козівської початкової школи, Борщівської, Шумської , Кременецької імені М.Вериківського, Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької, Горинської, Великодедеркальської, Заводської, Залозецької, Жуківської, Коропецької, Теребовлянської, Хоростківської.

– Творчі роботи виконані у різноманітних видах і техніках: образотворче мистецтво – живопис, графіка, рисунок, скульптура та декоративно-прикладне мистецтво – аплікація, паперопластика, ткацтво, – розповіла Галина Романська, методистка навчально- методичного кабінету Тернопільського обласного методичного центру народної творчості. – Всього – 214 робіт. Тематика виставки – довільна, проте, через усі дитячі роботи лейтмотивом проходить біль за сплюндровану частину Батьківщини, віра у ЗСУ, у мужність наших захисників, неминучу перемогу над ворогом та мрії про мирне і щасливе життя у новій європейській Україні.

Після перегляду та оцінки всіх поданих творів журі визначить по дві кращі роботи у номінаціях «Образотворче мистецтво» і «Декоративно-прикладне мистецтво».

Фото зі сторінки ТОМЦНТ у фейсбуці