У Тернополі так “пізрізали” дерева, що залишилися пеньки. ФОТО

Неналежну санітарну підрізку дерев на бульв. Дмитра Вишневецького перевірять фахівці Державної екологічної інспекції.

Цими днями у соціальних мережах небайдужі тернополяни поширили інформацію про неналежну санітарне обрізання дерев на бульв. Дмитра Вишневецького.

Так, за попередньою інформацією, це територія ОСББ «Вишневецького 7», де об’єднання співвласників таким способом виконали «підрізку» дерев без належних дозвільних документів.

Відповідну інформацію уже передано у Державну екологічну інспекцію для реагування та притягнення порушників до адміністративної відповідальності.

Додамо, роботи із санітарного підрізання насаджень (зрізання окремого сухого та пошкодженого гілля), а також видалення аварійних та сухостійних дерев можна виконувати згідно з наявними дозвільними документами.

Санітарне підрізання необхідно виконувати відповідно до вимог Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України (затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006р. №105).

Фото – Роман Репко