Святкування Різдва для дітей, які покинули домівки через війну, влаштували у Тернопільському благодійному фонді «Карітас».

Підлітки з родин вимушено-переміщених осіб побували на традиційному святвечорі. Багато з них вперше в житті мали такий досвід святкування.

Чотирнадцятирічна Анастасія долучилася до святкування Різдва в колі друзів. Дівчина каже, що з деякими традиціями познайомилася вперше.

«У нас на Херсонщині так багато традицій немає. Було цікаво в такій атмосфері святкувати святвечір, Різдво. Ми самі робили прикраси, допомагали у приготуванні страв. Дізналися багато нового, цікавого, корисного від наших наставників, а також отримали гарні подарунки».

Напередодні діти власними руками виготовили традиційного «дідуха» для різдвяного столу, дізналися більше про багатовікові українські традиції та отримали благословіння на Святу Вечерю від директора о. Романа Загородного.