У Тернополі створили інтерактивну карту з адресами сховищ і укриттів

Інтерактивну карту сховищ та укриттів створили у Тернополі.

Про це повідомив начальник управління надзвичайних ситуацій Андрій Поліщук. Розташування укриттів можна відшукати на спеціальному ресурсі сайту міської ради.

Загалом у Тернопільській громаді діє понад двісті захисних споруд. Серед них — сховища, протирадіаційні укриття та звичайні укриття.

“Щоб знайти розташування укриттів, необхідно зайти на сайт Тернопільської міської ради, в розділ електронних документів, знайти “Захисні споруди цивільної оборони”. Зайшовши на цей сайт, ви побачите позначки на карті. Ці позначки відповідають кожному окремому виду захисної споруди. Там також можна знайти адресу розташування, кількість населення, яке може перебувати у захисній споруді”, – зазначив Андрій Поліщук.

Додамо, інтерактивну карту розробили, щоб інформувати жителів громади про розташування захисних споруд у разі небезпечних ситуацій.