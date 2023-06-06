На Тернопільщині перевіряють укриття на якість і доступність. Для цього створили комісію з рятувальників, правоохоронців та представників місцевого самоврядування.

Про це розповів Суспільному начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

За його словами, оновлену за результатами перевірки інформацію внесуть до інтерактивної карти.

У Тернопільській громаді діє триста укриттів, розповів керівник громадської організації “Освітньо-аналітичний центр розвитку громад” Максим Черкашин. За його словами, не всі сховища доступні.

“Ми з колегами почали перевіряти деякі укриття й з’ясували, що під час тривоги в них потрапити, на жаль, неможливо. Влада нас не позиціювала, як тих партнерів, які можуть показати те, що не працює, щоби це виправити. Казали, що це не завжди правда, в нас все працює, проблеми немає. Це було доти, доки не сталося трагічних подій у Києві, коли не змогли потрапити в укриття, коли на рівні президента сказали, що укриття мають бути доступними та відкритими. В Тернополі почалися перевірки”.

Тернополяни розповіли кореспондентам Суспільного, що з проблемою закритих сховищ не стикалися.

“Там, де ми живемо, усе є. Ми сидимо в хаті, на четвертому поверсі, навіть в коридор не виходимо. Все в Божих руках. На початку трохи бігали до себе в підвал. Але там неприбрано, миші, щурі, чути запах. Тепер ніде не ховаємося”, – говорить тернополянка Марія.

“У нас відрито, але ми не ховаємося. Якщо вночі не чуємо тривоги, то спимо. Не траплялося, щоб були проблеми з укриттям”, – каже тернополянка Катерина.

“У пікову ситуацію в укриття мають всі люди заходити, не тільки працівники”, – сказав тернополянин Ростислав.

Укриття позначені на інтерактивній карті захисних споруд, каже Максим Черкашин.

“Коли є тривога, ти відкриваєш додаток, і маєш уточнити, чи це школа, чи це лікарня, чи укриття для своїх працівників, учнів та відвідувачів, чи можна іншим заходити, чи це заклад харчування. Приміром, якщо 10 година вечора, комендантської ще немає, але заклад зачинений, а він позначений, як бомбосховище, і неможливо в нього потрапити. Нам важливо, щоби в будь-якій локації міста, в будь-який період часу, коли лунає тривога, люди могли легко зайти у сховище”.

Якщо сховища зачинені, можна повідомляти про це в поліцію, повідомив Володимир Труш.

“Якщо ви бачите, що під час ракетної небезпеки закрите укриття, не соромтеся, лінія 102 чи гаряча лінія, можете набирати номер телефону, сказати точну адресу. З відповідальними за ті укриття особами буде проведена робота, вони будуть відповідати згідно з чинним законодавством”.