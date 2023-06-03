На Тернопільщині проведуть повторну інвентаризацію укриттів, – про це повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

За його словами, відповідне рішення прийняв Кабмін через трагедію у Києві.

Обстежуватимуть укриття рятувальники. Зокрема, вони звертатимуть увагу на якість і доступність.

«Обов’язкова інвентаризація всіх укриттів. Голови громад мають звернути особливу увагу, щоб мати розуміння, де можна людям укриватися, де не можна. Друге питання – доступність, відповідальні особи за укриття, а укриття поділені на такі, які працюють 24 на 7, ті, які працюють у робочий час закладу, і укриття, які є пристосовані, щоб люди конкретних підприємств заховалися під час ракетної небезпеки, тобто це не загальні укриття. Якщо ви бачите, що під час ракетної небезпеки закрите укриття, не соромтеся, лінія 102 чи гаряча лінія, можете набирати номер телефону, сказати точну адресу. Відповідальні особи за ті укриття, з ними буде проведена робота, відповідати вони будуть згідно чинного законодавства», – зазначив Володимир Труш.

Оновлену інформацію про укриття внесуть до інтерактивної карти.