У Тернополі стартував опалювальний сезон: чи тепло у домівках містян?

Опалювальний сезон стартував у Тернополі. Тепло вже подали до деяких шкіл, лікарень, інших об’єктів соціальної інфраструктури. Домівки частини містян також вже опалюються.

Як повідомив міський голова Сергій Надал, тепло вже подається до «Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні, у пологовий будинок КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2».

«У випадку виникнення заповітрення чи будь-яких проблем із опаленням, необхідно звернутися до підприємства, що обслуговує будинок чи ОСББ для вирішення. Закликаю всіх вас віднестися до цього питання з розумінням. Працівники підприємств та аварійних служб працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити вчасний запуск котелень та теплопостачання до осель».

Додамо, в умовах війни Тернопільщина переживатиме вже другий опалювальний сезон. Окремі котельні та об’єкти критичної інфраструктури облаштували генераторами. Комунальники кажуть, що цей опалюваний період може бути складнішим, ніж минулорічний через ймовірні російські обстріли.