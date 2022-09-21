Щороку в місті затверджують мережу закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти на новий навчальний рік. Відповідне рішення прийняли на виконкомі також 21 вересня.

– У порівнянні з минулим роком у нас змінилася мережа закладів дошкільної освіти – стало на два дитячі садочки більше, – розповів Володимир Дідич, заступник міського голови. – Відкрито садочок №7 та початкову школу №4 реорганізовано в заклад дошкільної освіти №32. Учнів, які навчалися у початковій школі №4 переведено до загальноосвітньої школи №25. На базі трьох початкових шкіл № 2,3,5 та двох закладів загальної середньої освіти – №30 та Черняхівської загальноосвітньої школи функціонують дошкільні підрозділи. Загалом для дітей дошкільного віку працює 362 групи, що на одну групу менше, ніж попереднього року. До садочків міста зараховано 226 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. Зменшилась мережа закладів загальної середньої освіти у зв’язку з реорганізацією початкової школи №4. Тепер загальна кількість закладів становить 44. У порівнянні з попереднім роком кількість класів зменшилася на 3, а кількість учнів – на 267. Середня наповненість класів становить 28 учнів. Загальну середню освіту здобуває 868 внутрішньо переміщених осіб. Для дітей з особливими освітніми потребами функціонують інклюзивні класи, їх кількість збільшилась на 19. Кількість груп продовженого дня зменшилась на 9. Збережена мережа закладів позашкільної світи, однак зменшилась кількість груп у цих закладах на 10 і, відповідно, вихованців – на 136.

Володимир Дідич додав, що зменшення кількість дітей у навчальних закладах пов’язано в основному з демографічними питаннями, тобто у певні роки народжувалося менше дітей.