Дошкільний заклад розташують на перших поверхах багатоповерхівки в новому мікрорайоні.

У Тернополі за майже 11 млн грн облаштують новий дитячий садок. Приміщення під дошкільний заклад було передбачено як прибудова до багатоквартирного будинку в новому мікрорайоні на вул. Микулинецькій. Тендер на капітальній зовнішній і внутрішній ремонт виграло ТОВ «Будівельна компанія Тернобудсервіс». Ремонт планують завершити влітку 2024 року, повідомляє Zaxid.net.

Новий дитячий садок розташовуватиметься на вулиці Микулинецькій, 116-П. Цей заклад розміщений у новому вбудованому приміщенні. В Тернопільській міській раді ще 21 лютого повідомили про облаштування за цією адресою нового дитячого садка площею в 787,7 м2. В мерії також зазначили, що у цьому районі міста наразі функціонує лише один дошкільний навчальний заклад №11, де є чотири групи, які уже переповнені. Оскільки мікрорайон розвивається, будується нове житло, постало питання про будівництво нового дитсадка.

Тендер на відбір підрядника на суму понад 12,3 млн гривень оголосили 16 лютого 2024 року. На аукціон свої пропозиції подали дві фірми. Це ТОВ «Тернопільбуд», яке запропонувало кінцеву ціну 1 877 002 грн та ТОВ «БК ТБС» з ціною 10 680 308 грн. За результатами тендеру переможцем оголосили ТОВ «БК ТБС», яке запропонувало найнижчу цінову пропозицію.

Згідно з тендерною документацією, за ці кошти підрядник повинен провести ремонтні роботи, виконати влаштування внутрішніх дверних блоків, опорядження стін, стель та підлог з покриттям, влаштувати укриття, встановлення системи опалення та вентиляції, водопостачання та водовідведення, провести електротехнічні роботи та пожежну сигналізацію. Також за ці кошти повинно бути влаштований пандус та закуплено сучасні меблі та обладнання для усіх приміщень дитячого садка. Ремонтні роботи та облаштування приміщення очікується завершити влітку 2024 року.

Фото “20 хвилин“