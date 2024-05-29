28 травня у тернопільському дитсадку №3 дітлахи створювали картину своїми долонями.

Захід провели в межах міжнародного соціального проєкту «Дитячі долоньки – за мир!», пише Файне місто.

“Ми є претендентами на потрапляння в Книгу рекордів Гіннеса. Це полотно ми потім передамо в Новояворівськ, де зберігаються картини зі всього світу, в яких діти теж хочуть захистити Україну”, – ділиться керівниця дитячого садка Ольга Довбенко.

На картині діти долонями створювали карту України, використовуючи жовту та блакитну фарби. За словами керівниці дитячого садка Ольги Довбенко, мета проєкту – долучитися до перемоги України.

У створенні картини взяли участь понад 100 дітей, частина з яких – цьогорічні випускники.