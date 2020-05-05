Приміщення обласного лабораторного центру розширюють. Там діятиме нова вірусологічна лабораторія.

Це дозволить розширити потужності, а відтак вірусологи зможуть проводити більше досліджень. Оскільки цього вимагає епідеміологічна ситуація в регіоні.

Наразі обласний лабораторний центр проводить кілька сотень досліджень щодоби, – розповідає головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Втім, епідемічна ситуація у краї вимагає збільшувати потужності.

“Розпочавши роботу о 8.00, лабораторія завершує працювати близько 22.00. Потім ще потрібно провести генеральне прибирання, дезінфекцію, стерилізацію. Вночі наша лабораторія готується до нового робочого дня. Ймовірно далі ситуація вимагатиме збільшення кількості досліджень. Складність у тому — чим більше випадків, тим більше контактів, які необхідно обстежувати. У новій лабораторії буде більш новітнє устаткування. Зокрема, практикуватиметься конвеєрна обробка матеріалів. Це дозволить розвантажити нашу лабораторію особливо небезпечних інфекцій”.

Від вчасної діагностики залежить ефективне лікування, – наголошують епідеміологи. Відтак діяльність нової лабораторії дозволить збільшувати кількість досліджень. Працюватиме в закладі чотири вірусологи. Також там планують облаштувати готельні кімнати, де працівники лабораторії залишатимуться на нічліг.

Софія Романська

Читайте на цю тему:

На Тернопільщину привезли нові системи для діагностики коронавірусу

Тернопільська лабораторія може не впоратися з тестуванням на коронавірус