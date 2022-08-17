Понад сто людей щодня у Тернополі стає донорами крові.

Про це повідомив в. о. генерального директора обласного центру служби крові Петро Лучанко. За його словами, сьогодні регіон повністю забезпечений запасами крові.

Під час воєнного стану на Тернопільщині побільшало охочих стати донорами крові. Відтак наразі її запасів достатньо.

“Нині служба працює стабільно. Сьогодні Тернопільщина у повному обсязі забезпечена необхідними запасами крові. Жителі області продовжують проявляти свою активну громадянську позицію. Кількість охочих стати донором крові навіть під час війни — стабільна. До центру служби крові звертається близько сотні охочих на день. Центр переливання крові забезпечений усім необхідним”, – зазначив Петро Лучанко.

Додамо, усі охочі здати кров можуть зробити це у Тернопільському Центрі крові, що знаходиться за адресою: вул. Клінічна, 8 у будні, з 8:30 до 13-ї години.