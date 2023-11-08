У Тернополі сьогодні змінили маршрути руху деяких тролейбусів

Сьогодні, 8 листопада на вул. Андрея Шептицького частково обмежено рух транспорту та змінено рух окремих маршрутів.

Про це повідомили у міській раді.

“У зв’язку із завершенням робіт з перекладення водогону на вул. Андрея Шептицького, 8 листопада буде частково обмежено рух транспорту на вказаній вулиці”, – ідеться у повідомленні.

Зокрема, на період виконання робіт змінюється напрямок руху тролейбусів №№1, 3, 7, 8, 9, а саме:

маршрут №№1, 7, 9 – курсує з вул. Князя Василя Костянтина Острозького через обласну Філармонію на вул. Миколи Гоголя (без заїзду на Ринок);

маршрут №3 – на масив «Дружба» їде через Центр,

маршрут №8 – на «Газопровід» їде вулицею Князя Василя Костянтина Острозького (без заїзду на Ринок).

“Просимо громадян врахувати інформацію та завчасно планувати свої маршрути”, – звертаються у мерії.