З 1 червня Тернопіль повністю переходить на безкондукторну систему оплати за проїзд.

У Тернополі впроваджується безкондукторна система оплати за проїзд на всіх тролейбусних маршрутах міста з 1 червня 2024 року. Про це повідомили у міській раді. Там зазначили, що безкондукторна система успішно працює в усіх Балтійських країнах та у сусідніх з Україною державах. Завдяки нововведенням, керівництво підприємства сподівається суттєво зменшити видатки підприємства.

У міськраді наголошують, що на лінії буде працювати контроль. Відповідальність за безквитковий проїзд несе виключно пасажир відповідно до статті 135 КУпАП.