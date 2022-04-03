На сільськогосподарських ярмарках у Тернополі продають продукти за цінами від виробників.

Про це розповів директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. Таким чином намагаються забезпечити продовольчі потреби в місті.

Сільськогосподарські ярмарки допомагають стримати ріст цін на популярні продукти, – каже Володимир Стахів. Відтак їх планують організовувати також і в районах області. На торговиці збираються виробники з різних населених пунктів. У продажі — овочі, м’ясні вироби, крупи, хліб. За словами організаторів ярмарку, ціни нижчі, ніж у популярних торгових мережах. Асортимент продукції планують розширювати.

“Борошно, хліб, картопля — на сьогоднішній день запасів є достатньо. Молочна галузь працює в стабільному режимі. Основна продукція, яка найбільш потрібна, у нас є. А крім жителів Тернопільської області, у нас дуже багато переміщених людей. Їх також треба годувати. Область забезпечена продуктами, хоча не в такій кількості, не в таких цінах, але все ж таки забезпечені. На ярмарках, які ми організовуємо, можна купити основну продукцію безпосередньо від виробників і за, порівняно, невисокими цінами”, – каже Володимир Стахів.

Тим часом статистики краю стверджують, що вартість “борщового набору” від початку року зросла майже на 20%. Сприяє підвищенню цін ажіотаж, який, зокрема, пов’язаний із війною.