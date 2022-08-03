Сьогодні Тернопіль у скорботі.
В останню путь провели захисника Євгена Щеннікова, пише “Файне місто“.
Євген народився 11 листопада 1976 року. Жив та працював у Тернополі. Він залишив все і пішов захищати Україну від російських окупантів. У запеклому бою з ворогом загинув за Батьківщину.
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Життя бійця обірвалося на Запоріжчині. Сумну звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал 29 липня.
У Домі печалі зібралися десятки людей, аби віддати шану Євгену, подякувати за захист, боротьбу та неосяжний подвиг.
Вічна пам’ять Герою!