У Тернополі провели в останню путь Героя Євгена Щеннікова

Сьогодні Тернопіль у скорботі.

В останню путь провели захисника Євгена Щеннікова, пише “Файне місто“.

Євген народився 11 листопада 1976 року. Жив та працював у Тернополі. Він залишив все і пішов захищати Україну від російських окупантів. У запеклому бою з ворогом загинув за Батьківщину.

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Життя бійця обірвалося на Запоріжчині. Сумну звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал 29 липня.

У Домі печалі зібралися десятки людей, аби віддати шану Євгену, подякувати за захист, боротьбу та неосяжний подвиг.

Вічна пам’ять Герою!