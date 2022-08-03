Збаражчина плаче за ще одним вірним сином України – Олексієм Карповим із села Гори Стрийовецькі.

Чоловік загинув на Херсонщині 25 липня під час виконання свого священного обов’язку – захисту Батьківщини.

34-річного воїна земляки зустріли з болем у серцях, у пошані прихиливши коліна, встеливши останню дорогу Героя квітами, повідомляють на сторінці Збаразької міської ради.

У невимовному смутку – мати, вітчим, сестра, родина, друзі нашого захисника, уся Збаразька громада.

Щире співчуття близьким та рідним.

Вічна слава Герою!







