У Тернополі в продажу виявили фальсифіковане вершкове масло, вироблене на підприємстві, яке не мало працювати.

Про це повідомляють у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Спеціалістами Тернопільського районного управління спільно із спеціалістами Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, на підставі звернення жительки м. Тернополя, листа Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів було проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю) одного із закладів торгівлі м. Тернополя щодо наявності в обігу продукції, яка не відповідає вимогам законодавства про харчові продукти.

Під час проведення позапланового заходу спеціалістами встановлено, що вказаний у зверненні оператор ринку проводить реалізацію харчових продуктів, отриманих з потужностей, що не отримали експлуатаційний дозвіл, а саме: масла «Поліське Селянське» солодковершкове, 73%, вага 200 г, та масла «Поліське Екстра», 82,5 % вага – 200 г., виробник ТОВ «Пустомитівський молокозавод, адреса потужностей виробництва: Рівненська обл., Гощанський район, с. Пустомити, вул. Лесі Українки, 85, без належних супровідних документів.

Згідно даних державного реєстру потужностей операторів ринку на які видано експлуатаційні дозволи в Рівненській області встановлено, що оператор ринку ТОВ «Пустомитівський молокозавод» (с. Пустомити, Гощанський район, Рівненська область) не отримував експлуатаційного дозволу на виробництво та зберігання харчових продуктів тваринного походження, наголошуємо, що згідно інформації Головного Управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, будівля ТОВ Пустомитівський молокозавод перебуває у напівзруйнованому стані, територія занедбана.

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області наголошує всім операторам ринку відповідно до ст. 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» зобов’язані забезпечувати простежуваність та надавати інформацію, передбачену ст. 22 цього Закону, а також вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини.

Головним державним ветеринарним інспектором Тернопільської області прийнято Рішення про вилучення з обігу вищезазначених харчових продуктів.

Окрім того за результатами проведеного позапланового заходу спеціалістами Тернопільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області винесено припис суб’єкту господарювання щодо усунення порушень.

Звертаємо увагу мешканців м. Тернопіль та Тернопільської області , що при виявленні факту реалізації в торговій мережі: масла «Поліське Селянське» солодковершкове, 73%, вага 200 г, та масла «Поліське Екстра», 82,5 % вага – 200 г., виробник ТОВ «Пустомитівський молокозавод, адреса потужностей виробництва: Рівненська обл., Гощанський район, с. Пустомити, вул. Лесі Українки, 85, просимо інформувати Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області на електронну пошту: info@dpss-te.gov.ua, або за телефоном: 52-10-10.