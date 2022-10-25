Тернопільські та львівські художники презентували виставку присвячену 150-річчю від дня народження Соломії Крушельницької. Організували її Львівський палац мистецтв спільно із Тернопільською та Львівською організаціями Національної спілки художників України.

Серед представлених творів є портрети Соломії Крушельницької, філософські мотиви з акцентом на її життя і творчість, пейзажі та місця в Україні і за кордоном, де перебувала примадонни світової оперної сцени кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Спочатку виставка експонувалася у Львівському палаці мистецтв, а 21 жовтня її представили у Тернопільському обласному художньому музеї. Картини розмістили у трьох виставкових залах.

– В цьому проекті беруть участь відомі українські художники, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – Серед них – львів’яни: Орест Скоп-автор ідеї, Петро Сипняк, Михайло Демцю, тернополяни: Богдан Ткачик, Михайло Кузів, Олег Шупляк, Микола Шевчук, Олег Кіналь. В експозиції представлено 50 творів, кожен з яких пов’язаний з постаттю нашої славетної землячки.

На відкритті виставки у Тернополі Орест Скоп розповів, що над цим проектом художники працювали впродовж року. Кожен обирав собі тему, яка йому до душі. Народний художник України Богдан Ткачик до цієї події створив серію із 17 робіт, яку назвав «Де ростемо, там мусимо цвісти». У своїх картинах він показав не тільки образ Соломії Крушельницької, а й її родини, садибу, де жили Крушельницькі, могилу батька у селі Біла, а також портрети відомих людей, які популяризували творчість співачки. Заслужений художник України Микола Шевчук для виставки надав диптих “Народження Баттерфляй. Джакомо Пуччіні”. У цих картинах він змалював історію провалу та відродження опери Джакомо Пуччіні «Мадам Баттерфляй», яка спочатку зазнала поразки, але завдяки Соломії Крушельницькій стала відомою на весь світ.

Експозицію, метою якої є вшанування пам’яті нашої славетної землячки, можна оглянути у художньому музеї до 21 листопада.

Фото Наталії Огінської