Станом на 12 грудня у Тернополі працює 17 мобільних та стаціонарних пунктів обігріву, де усі охочі можуть зігрітись, випити чаю та за потреби скористатись електроенергією чи інтернетом. Частина з них працює цілодобово, інші – за графіком.

У зв’язку з діючими графіками вимкнень електричної енергії споживачам, а також через малу кількість відвідувачів пунктів обігріву у нічний період, тимчасово змінено графік роботи декількох пунктів обігріву «Тепле місто». Зокрема, Центр науки (Площа Героїв Євромайдану, 4) та Центр дозвілля і молодіжних ініціатив (просп. Злуки, 45) працюватимуть за новим графіком – з 08.00 по 21.00 год.

У випадку критичної ситуації, пункти обігріву «Тепле місто» працюватимуть цілодобово, про що проінформуємо додатково.

З метою швидкого доступу та для зручності мешканців пункти обігріву нанесені на інтерактивну карту та доступні у мобільному телефоні у додатку «е-Тернопіль» (який можна завантажити на свої телефони на Android та на iOS)

Нагадуємо, що у Тернополі пункти обігріву доступні за адресами:

ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ:

МОБІЛЬНІ ПУНКТИ:

бульв. Данила Галицького (біля «Палацу спорту») – цілодобово;

вул. Миру, 6 (поруч із ПК «Березіль») – цілодобово;

бульв. Пантелеймона Куліша, 6 – цілодобово.

СТАЦІОНАРНІ ПУНКТИ:

вул. Текстильна, 18 (Державна пожежно-рятувальна частина ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово;

вул. Івана Котляревського, 22-А (1 ДПРЧ 1 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово;

вул. Київська, 21 (Аварійно-рятувальна частина аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово;

вул. Лесі Українки, 6 (Частина спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово;

вул. Тролейбусна, 12 (2 ДПРЧ 1 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово.

ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ «ТЕПЛЕ МІСТО» (стаціонарні):

вул. Лисенка, 8 (на базі Тернопільського міського територіального центру) – цілодобово;

просп. Степана Бандери, 94 (ПП «Східний масив») – з 08.00 по 17.00 год;

Центр науки, Площа Героїв Євромайдану, 4 – з 08.00 по 21.00 год;

Центр дозвілля і молодіжних ініціатив, просп. Злуки, 45 – з 08.00 по 21.00 год;

Залізничний вокзал, Майдан Привокзальний, 1 – цілодобово;

ПП «Люкс», просп. Злуки, 55 – з 08.00 по 17.00 год;

ДП «Фаворит», вул. Спадиста, 8 – з 08.00 по 17.00 год;

Дитячо-юнацький пластовий центр, вул. Юрія Федьковича, 11 – цілодобово;

ПП «Наш дім», вул. Клима Савура, 3 – з 08:00 по 17:00 год.

У пунктах можна зігрітися, зарядити телефон та випити чаю. Доступний інтернет та електропостачання (при потребі – генератор), медичні аптечки.

Звертаємо увагу! Якщо ви бажаєте у пункті обігріву зарядити гаджети, приносьте з собою власні зарядні кабелі та за можливості також використовуйте власний посуд (горнята, чашки, склянки).