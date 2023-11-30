До складних погодних умов готуються на Тернопільщині. За словами синоптиків, у краї оголошено штормове попередження. Відтак на дорогах області цілодобово працює снігоочисна техніка.

Через ускладнення погодних умов в області зібрали учасників штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Під час засідання обговорили готовність до реагування на можливі надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків в області, стан енергозабезпечення в складних погодних умовах. Як зазначив начальник Державної служби з надзвичайних ситуацій області Віктор Маслей, при потребі на Тернопільщині можуть розгорнути пункти обігріву. Також будуть діяти, як і торік, пункти незламності.

«У разі потреби розгорнемо пересувні пункти обігріву на базі спеціально-пристосованого автотранспорту. Також при потребі будемо використовувати електрогенератори та техніку тягачів. Пожежно-рятувальні підрозділи готові протидіяти загрозам зимового періоду».

У службі автомобільних доріг повідомили, що на Тернопільщині снігоочисна техніка працює цілодобово, зокрема, підрядними організаціями розпочато чергування спеціальної техніки: 19 піскорозкидачів та 18 навантажувачів. У випадку необхідності буде залучено ще 55 додаткових одиниць спецтехніки.

Правоохоронці посилили патрулювання доріг.