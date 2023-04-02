Мобільні та тимчасові «Пункти незламності» на Тернопільщині завершили свою роботу. Продовжують працювати тільки стаціонарні пункти. Таке рішення прийняли на засіданні Ради оборони Тернопільської області.

– На території області деякі заклади громадського харчування працювали, як пункти обігріву, – сказав Володимир Труш, голова Тернопільської обласної військової адміністрації. – Вони були додатковими від бізнесу, де люди могли зарядити свої гаджети, випити кави чи чаю, зігрітися. Тепер прийнято рішення, що ці всі «Пункти незламності» у закладах будуть закриті. Продовжать працювати стаціонарні пункти: у військовій адміністрації, трьох районних адміністраціях та органах місцевого самоврядування. В разі потреб будемо їх розгортати знову. Карта «Пунктів незламності» залишається незмінною, ознайомитися з нею можна на нашому сайті.

Продовжують роботу також пункти обігріву у всіх підрозділах ДСНС, а пересувні пункти перевели у режим «Готові до розгортання».

– За рішенням Ради оборони Тернопільщини прийнято рішення згорнути мобільні «Пункти незламності», які були розгорнуті підрозділами ДСНС на базі автомобілів або наметів, – сказав Віктор Маслей, начальник ГУ ДСНС у Тернопільській області. – Залишилися працювати стаціонарні «Пункти незламності» у всіх підрозділах ДСНС, а пересувні перейшли у статус «Готові до розгортання». У будь-який момент, якщо в цьому виникне необхідність, за рішенням Ради оборони ми впродовж години зможемо розгорнути їх в тому чи іншому населеному пункті, де така необхідність виникне.

За даними ТОВА 45 «Пунктів незламності», які розташовані у сільських місцевостях, перейшли у режим “Готові до відкриття”. У робочому режимі функціонують 30.