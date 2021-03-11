Посилити контроль за виконанням вимог карантину вирішили на засіданні міського штабу боротьби з коронавірусом. Це пов’язано із ускладненням епідемічної ситуації і загрозою опинитися в червоній зоні карантину.

Ресторани та розважальні заклади у Тернополі повинні зачинятися до 24.00. А також на території громади ретельніше стежитимуть за виконанням загальних карантинних правил: маскового режиму та соціальної дистанції. У разі виконання вимог ситуація із коронавірусом повинна стабілізуватися, – переконаний епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Наразі ж зберігаються стрімкі негативні тенденції.

“Ситуація класифікується як неблагополучна. Ми продовжуємо перебувати в стані епідемії. Ситуація має стійку тенденцію до ускладнення. Складність проявляється в рості захворюваності, рості показників інцидентності, перевищені порогових значень для грипу та ГРВІ. Також в області є активні спалахи — від п’яти до шести. Ситуація пов’язана із сусідніми областями, де є серйозні ускладнення”.

Навчання у школах і коледжах міста поки зупиняти не будуть. Однак посилять контроль за дотриманням маскового режиму, інших вимог. До порушників застосовуватимуть штрафи.

Додамо, контроль за виконанням правил карантину покладено на поліцію, держпродспоживслужбу та органів місцевого самоврядування.