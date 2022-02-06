У торгових закладах Тернополя посилять контроль за дотриманням правил карантину. Мобільні групи проводитимуть регулярні перевірки та відстежуватимуть масковий режим, перевірятимуть сертифікати вакцинації та дотримання інших вимог карантину.

Вихідними кількість нарядів поліції для перевірок громадських закладів збільшили. У разі порушень поліціянти роблять попередження або притягують до відповідальності. “Кількість нарядів було збільшено для відстеження карантинних обмежень. Виявляли порушення, які, зокрема, стосуються недотримання маскового режиму, інших карантинних вимог.

Рекомендуємо посилити контроль щодо кількості відвідувачів торгових закладів і площі. Останні дні перевірок показали, що є проблеми у цьому напрямку. Ми зараз звертаємо більше уваги на заклади громадського харчування, також маємо необхідність посилити контроль в інших торгових закладах”, – зазначив начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Осадца.

Посилення контролю за дотриманням карантину пов’язано із складною епідемічною ситуацією. Кількість хворих зберігає тенденцію до збільшення.