«Русский военный корабль, иди…» – оригінальну поштову марку під такою назвою погасили у Тернополі.

Акція відбулася одночасно у всіх областях України, крім Криму, Херсону, Севастополя та Чернігова.

Укрпошта підготувала до випуску дві художні поштові марки. Як розповіла директорка Тернопільської дирекції “Укрпошти” Любов Гринчишин, одну номіналом F (еквівалент 23 грн) – для оплати поштових відправлень по Україні, а другу номіналом W (еквівалент $1,5 США) — для оплати листів та листівок, що надсилаються закордон. «Це перша українська марка, яку ввели в обіг в умовах воєнного часу. Спецпогашення відбулося одночасно у всіх обласних центрах України. Також до поштового випуску входить конверт. Ця марка виготовлена найбільшим тиражем, який загалом видавався в Україні. Це понад мільйон примірників. Також вже вийшло 20 тисяч примірників конвертів для цієї марки».

Додамо, ескіз для поштової марки «Русский военный корабль, иди…» обрано за результатами народного голосування серед користувачів facebook та instagram. Найбільше голосів отримала картина Бориса Гроха — за неї проголосувало 1756 із 8000 користувачів.