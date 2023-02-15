У Тернополі погасили марки, присвячені тим, хто відновлює пошкоджену ракетними обстрілами інфраструктуру

«Воїни світла. Воїни добра» – марки під такою назвою погасили у Тернополі. Експозицію присвятили фахівцям, які відновлюють критичну інфраструктуру.

Марки назвали на честь професіоналів, які вкладаються в перемогу України над російським окупантом – «Енергетики», «Зв’язківці», «Дорожники», «Водопостачальники», «Газовики». Марки випустили тиражом 300 тис. примірників, – каже керівниця Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин.

За її словами, цей поштовий випуск є подякою людям, які своєю працею наближають перемогу України.

«Кожен українець робить свій вклад в нашу спільну перемогу, але саме ці професіонали допомагають нам долати екстрені ситуації кожен день. Тираж поштового блоку – 300 000 примірників. Номінал кожної марки відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 250 г у межах України. Автор випуску – Олександр Нікітюк».

Спецпогашення цих марок проходить упродовж двох днів – 15 та 16 лютого та одночасно відбувається в усіх регіонах України. Вперше в історії спецпогашень штемпелювання проводять фарбою білого кольору.