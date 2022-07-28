У Тернополі подорожчали курячі яйця. Продавці на ринку кажуть, на домашні ціна зростає, а на фермерські – не змінюється.

Яка вартість продукту зараз – далі у матеріалі “Файного міста”.

Зазначимо, що наразі лідерами здорожчання є цукор та яйця. Ціни на споживчих ринках зростають чи не щомісяця.

Ціни на ринку

На тернопільському центральному ринку ціна на курячі яйця залежить від його розміру та постачальника. Загалом стартує з 1 гривні за штуку до 2.80 гривні за штуку.

Слов’янські класичні – 1.30 грн/шт

Домашні – 2.80 грн/шт

Фабричні – 2.20 – 2.30 грн/шт (ціна залежить від розміру).

Також ми знайшли точку на ринку, де яйця продають по 1 гривні за штуку. Щоправда, вони малого розміру. Однак покупців це не сильно бентежить і аби купити продукт вишиковуються чималі черги. Продавці кажуть, що везуть їх з фабрики у Соколові.

Ціни в супермаркетах

У супермаркетах ціни дещо вищі від ринкових. Вартість залежить від сорту та упакування. Так, ціна стартує від 21 гривні за десяток до 42 гривень за десять штук.

Ціни в мережі супермаркетів “АТБ”:

Ціни в мережі супермаркетів “NOVUS”:

Ціни в мережі супермаркетів “Сільпо”:

Чи ще підніматимуть ціни на яйця?

Як повідомила аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин, яйця дорожчають через збільшення вартості енергоносіїв, а відповідно, собівартості виробництва і доставлення.

За її словами, для українського ринку яєць є характерна яскраво виражена сезонність, коли навесні ціни на яйця знижуються, а орієнтовно від середини літа вартість починає поступово зростати.

На жаль, в наступні місяці ціна на яйця продовжить зростати з максимальним ціновим піком на новорічні свята, – сказала Литвин.

Фахівчиня пояснила, що це відбувається через значну частку виробництва яєць в господарствах населення, де яйценосткість птиці залежить від погодних умов, а точніше температурних режимів. Під час промислового виробництва такої чіткої залежності немає. Однак цього року процес зростання цін спостерігається дещо раніше через значне зростання вартості енергоносіїв, пального, а відповідно, і собівартості виробництва і доставлення.