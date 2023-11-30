У Тернополі на Театральному майдані облаштовують головну новорічну ялинку. Її прикрашатимуть іграшками синьо-жовтих кольорів, які виготовляють власноруч тернопільські школярі.

Наразі комунальники встановлюють металевий каркас ялинки. Засвітити її планують до Дня Миколая, 6 грудня. Як повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, ялинку вирішили встановити через прохання дітей українських військових.

«Діти хочуть свята. Кошти на ялинку з міського бюджету витрачені не будуть. Ялинка та уся святкова ілюмінація куплені вже давно, а витрати на електроенергію готові взяти на себе небайдужі підприємці. Святкову красуню оздоблять автентичними та патріотичними іграшками ручної роботи, які виготовили вихованці садочків та шкіл, представники закладів культури і внутрішньо переміщені особи».

Додамо, торік ялинку у Тернополі не встановлювали. Таке рішення прийняли у результаті онлайн-голосування жителів громади.