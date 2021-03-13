Епідемічна ситуація у Тернополі стрімко ускладнюється. Зокрема, зростає кількість важких хворих, а також тих, які потребують кисневої підтримки. У лікувальних закладах міста наразі заповнено більше половини ліжкомісць, визначених для інфікованих COVID-19.

Загалом у лікарнях Тернополя розгорнули майже чотириста ліжок для хворих на коронавірус. Наразі зайнято 220 місць. Госпіталізацій із важкими і середніми формами COVID-19 щодня більшає.

“У громаді продовжує ускладнюватися епідемічна ситуація з коронавірусом. В місті розгорнуто 376 ліжок для хворих на COVID-19, в тому числі 50 ліжок для лікування дітей. У закладах охорони здоров’я знаходиться 220 пацієнтів, з них — 183 з підтвердженим діагнозом COVID-19, тридцять пацієнтів з підозрою, четверо пацієнтів з пневмоніями. На амбулаторному лікуванні знаходиться 1348 пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19. На самоізоляції перебуває 964 пацієнти. За індикаторними показниками наша область може бути наближена до червоної зони. Загалом у нас збільшується кількість лабораторних пацієнтів, які звертаються до сімейних лікарів, також у нас збільшується завантаженість ліжок, які визначені для пацієнтів із COVID-19”, – наголосив на засіданні міського штабу боротьби з коронавірусом начальник відділу охорони здоров’я ТМР Василь Даньчак.

Наразі у Тернополі з коронавірусом бореться півтори тисячі людей. Учора додалося близько сотні нових інфікованих.