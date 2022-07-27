У Тернополі змінили назви сімнадцяти зупинок громадського транспорту. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 27 липня.

Назви зупинок змінили, враховуючи рішення сесії міської ради про перейменування вулиць та зважаючи на необхідність деякі назви актуалізувати.

Всього у місті є 195 зупинок громадського транспорту. Подаємо ті з них, які тепер називатимуться по-новому:

«Міський стадіон» (у напрямку від центру) – «18-та школа»;

«ПП «Граніт» – «Вулиця Поліська (кінцева)»;

«Вулиця Чалдаєва» (на проспекті Злуки) – «Вулиця Патріарха Любомира Гузара»;

«Видавництво «Збруч» – «Торгово-офісний комплекс «Збруч»;

«Ринок «Аляска» – «Торговий комплекс «Площа ринок»;

«Хлібзавод» – «Другий хлбзавод»;

«Мехзавод» (від центру і до центру) – «Ремонтно-механічний завод»;

«Вулиця Лук’яновича» (на вулиці Бродівській до центру) – «Столярна фабрка»;

«Вулиця Лук’яновича» (на вулиці Бродівській від центру) – «Церква святого Іллі»;

«Вулиця Бригадна» (до центру і від центру) – «Вулиця Петра Батьківського» (до центру і від центру);

«Економічний університет» – «Західноукраїнський національний університет»;

«Вулиця Антона Чехова” (до центру і від центру) – «Вулиця Олени Теліги» (до центру і від центру);

«Міськвійськкомат» – «Територіальний центр комплектування»;

«Фуршет» – «Вулиця Василя Стуса» (до центру).