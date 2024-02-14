Тернополянам, які надають свої помешкання для проживання внутрішньо переміщеним особам продовжують нараховувати компенсацію за житлово-комунальні послуги.

Так, на початку лютого до міської ради надійшло 303 заяви про відшкодування коштів за січень. А на засіданні виконавчого комітету 14 лютого визначили обсяг компенсації витрат.

– Компенсацію нараховано 270 громадянам на суму 298 тисяч 650 гривень, – повідомила Тетяна Басюрська, начальниця відділу квартирного обліку та нерухомості. – Відмовлено 33 особам у зв’язку із наданням у заявах недостовірної інформації.

Тетяна Басюрська також повідомила, що в лютому за дорученням Мінінтеграції перевірять всі помешкання, на які було подано заяви власниками на відшкодування компенсації, що пов’язана з безоплатним тимчасовим розміщенням внутрішньо переміщених осіб. Виявлені порушення, які впливають на законність отримання компенсації передадуть правоохоронним органам для реагування відповідно до норм законодавства.

У Тернополі, за даними міськради, з березня 2022 року по січень 2024 року компенсацію за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб нарахували 10329 власникам житла на загальну суму майже 14,8 мільйона гривень.