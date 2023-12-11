Патрульні виявили водія маршрутки, який напідпитку перевозив пасажирів.

Учора близько 8-ї години, патрулюючи на вулиці Соломії Крушельницької, інспектори виявили водія маршрутного транспортного засобу, який порушив ПДР. Поліцейські зупинили автобус. Під час спілкування з водієм у нього помітили явні ознаки алкогольного спʼяніння. Патрульні запропонували чоловікові пройти огляд на стан спʼяніння на місці зупинки транспортного засобу чи у найближчому медичному закладі, на що той погодився.

Огляд проводився у медичному закладі, прилад зафіксував 1,11 проміле алкоголю в крові водія, що суттєво перевищує допустиму законом норму.

Окрім того, під час проведення поверхневої перевірки у кишені керманича охоронці порядку виявили пляшку з алкоголем.

Поліцейські винесли на чоловіка постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП, склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані спʼяніння) КУпАП та відсторонили від керування.