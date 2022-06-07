3 червня у приміщенні Українського дому відбулась позачергова звітно-виборча сесія VI скликання Молодіжної міської ради Тернополя – консультативно-дорадчого органу при Тернопільській міській раді.

Під час засідання було обрано нового голову, трьох його заступників та секретаря Молодіжної міської ради.

За результатами голосування 29-ти депутатів, що є представниками молодіжних громадських організацій, студентських та учнівських парламентів, новим міським молодіжним головою обрано Назара Мельничука – студента історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, представника студентського уряду ТНПУ, голову ГО Платформа Можливостей та ексголову студентської профспілки історичного факультету ТНПУ 2019-2020 років.

«Українська молодь – це рушійна сила, яка завжди показує приклад усім: перебуває на передовій, допомагає людям, які покинули свої домівки через бомбардування, підтримує Збройні сили України та волонтерить. Ми вдячні за вашу працю, 100 днів війни – це 100 днів роботи, адже увесь цей час ви зранку до вечора працюєте у штабах, не залишаєтесь байдужими та допомагаєте, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Свого часу ми здобули статус молодіжної столиці України, і саме завдяки вам ми його успішно утвердили та стали прикладом для багатьох у нашій країні. Завдяки вашій ініціативності до наших вишів вступає молодь з інших міст. Оскільки зараз особливий час, ми не можемо розслаблятися, ви маєте бути прикладом для всіх, маєте запалювати й місто, і всіх інших. Також хочу подякувати усім попереднім молодіжним міським головам за проведену роботу та величезну допомогу. І сьогодні ви обираєте не просто молодіжного голову, ви обираєте помічника міського голови, який буде допомагати творити молодіжну політику та допоможе нам разом обороняти країну та якомога швидше перемогти».

Міський голова привітав новообраного молодіжного очільника та побажав команді успішної роботи у напрямі розвитку молодіжної політики Тернополя.