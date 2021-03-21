У Тернополі обмежили проїзд пенсіонерів у громадському транспорті, але не для всіх

Із понеділка, 22 березня, скористатися пільговим проїздом у громадському транспорті пенсіонери за віком зможуть тільки з 10.00 до 16.00.

Таке рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу 18 березня. Це обмеження діятиме упродовж всього періоду карантину, але тільки у робочі дні. У вихідні та святкові дні пенсіонери, як і раніше, зможуть безоплатно користуватися транспортом упродовж всього дня.

У протоколі засідання вказано, що зробили це для того, щоб уникнути скупчення людей на зупинках громадського транспорту, особливо в години «пік» та забезпечити вчасне довезення лікарів, вчителів та працівників, що забезпечують життєдіяльність Тернопільської міської територіальної громади до місяця роботи, а учнів до шкіл.

Встановлені обмеження не будуть стосуватися пенсіонерів-медиків, які працюють у медичних закладах міста. Про це 19 березня міський голова Сергій Надал повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

«У нашому місті є медики, які, не зважаючи на ризик захворіти, щодня продовжують рятувати тернополян, хоча вік і робочий стаж дозволяють їм піти на пенсію, – написав Сергій Надал. – З новою хвилею COVID-19, потреба в людях, готових допомогти, зростає щодня. Я дякую їм за їх відданість і хочу повідомити, що, медичні працівники пенсійного віку, які продовжують працювати за спеціальністю, будуть безкоштовно користуватися громадським транспортом у будь-яку пору дня. Для цього їм потрібно підійти до керівництва їх медичного закладу та отримати відповідні посвідчення».

Під час засідання оперативного штабу міський голова зазначив, що люди пенсійного віку належать до однієї із категорій ризику щодо захворювання на коронавірус і їм краще уникати скупчень людей. А начальник управління транспортних мереж і зв’язку Олег Вітрук повідомив, що проїзд пенсіонерів у години пік обмежили також у Житомирі та Івано-Франківську.